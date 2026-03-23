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El guiño de Ester Expósito a Mbappé en el palco del Bernabéu: así lució un espectacular look blanco en el derbi

Siguen los rumores de relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé. Tras pasar un fin de semana juntos en París, ahora, la actriz ha acudido al palco del Bernabéu para animar al futbolista contra el Atlético.

El guiño de Ester Expósito a Mbappé en el palco del Bernabéu: así lució un espectacular look blanco en el derbi

Después de ser pillados juntos en París, Ester Expósito y Kylian Mbappé siguen dando imágenes que refuerzan los rumores de relación. Esta vez, en Madrid. Y es que la actriz ha acudido al estadio Santiago Bernabéu para ver el partido de fútbol en el que jugaba el futbolista contra el Atlético de Madrid.

"Estuvo apoyando a su chico y, según fuentes cercanas, después disfrutaron de una comida entre amigos", señala Tatiana Arús sobre la nueva pareja de moda. La joven, que llevaba un elegante look en tonos blancos, estuvo viendo el partido desde el palco acompañada por Sergio Momo, su compañero en 'Élite'.

"Desde 'Pretty Woman' no veía otra cosa igual"

Tras ver a Ester Expósito y Kylian Mbappé llegar a Madrid en jet privado después de su viaje romántico en París, Alfonso Arús reflexiona en este vídeo sobre los rumores de relación. "Es como Richard Gere cuando invita a la ópera a Julia Roberts", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde afirma que desde "'Pretty Woman' no veía otra cosa igual".

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