VÍDEO | Juan Sanguino cree que Ester Expósito y Mbappé "se han dejado pillar": "Tienen dinero para quedar en sitios super secretos"

El periodista analiza los reportajes publicados en las revistas 'Hola' y 'Semana' en los que se puede ver las primeras imágenes de la pareja. En ellas, Expósito y Mbappé disfrutan de una cena con vistas a la Torre Eiffel.

Este miércoles han salido las revistas. 'Hola' y 'Semana' compiten con una de las noticias más comentadas en los últimos días: la relación entre el futbolista Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito. 'Hola' sorprendía este lunes compartiendo las primeras imágenes de la pareja en París. Pero, ¿qué cuentan las publicaciones sobre la pareja? Para saberlo, Zapeando cuenta con Juan Sanguino.

El periodista cree que en la revista 'Hola' le han dedicado un espacio tan pequeño en su portada ya que tendrían acordado con Tamara Falcó e Iñigo Onieva protagonizar esa portada. En la revista 'Semana', en cambio, la pareja sí que ocupa casi toda la página y, además, lo hacen con una bonita y tierna fotografía.

Sanguino cuenta que ambos coincidieron en la capital francesa porque ella asistió a la cena de gala del Louvre, mientras que él tenía visita con su médico. La pareja, como cuenta 'Semana', disfruto de una cena en un restaurante italiano con vistas a la Torre Eiffel. "Antes que famosos son turistas", afirma el periodista. "Después de la cenita se fueron a jugar a los bolos", indica Juan. "Jugar a los bolos es lo más sexy que puedes hacer, seas rico o pobre", añade.

Aunque estas son las primeras imágenes de la pareja, se cree que su primera cita se produjo en Madrid, en febrero. Como cuenta 'Vanitatis', "se vieron en el reservado del restaurante que CR7 y Nadal tienen en Madrid", indica Sanguino.

Juan, después de ver las fotos publicadas, "veo bastante claro que no les han pillado". "Esta gente tiene dinero de sobra para quedar en sitios super secretos", explica, "la foto de portada de 'Semana' es de alguien que sabe que hay fotógrafos delante y no le importa". "Creo que ellos querían que les pillasen", afirma, "se han dejado pillar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.