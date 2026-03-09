Ahora

Viral

Ester Expósito y Kylian Mbappé, en París: estas son las pistas de la posible relación "bomba"

Tatiana Arús destaca que hay fotografías de Ester Expósito y Kylian Mbappé juntos en París "entrando al mismo hotel con minutos de diferencia y saliendo él del hotel y metiéndose en un coche donde está ella".

Alfonso Arús destaca "la noticia del fin de semana": la cena a solas de Ester Expósito y Kylian Mbappé en París. Como explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, "es un rumor que coge fuerza porque hay ciertas fotografías que lo avalan".

"Han tenido varias citas", destaca Tatiana Arús, que explica que a Javi Hoyos "le había llegado el rumor hace meses, pero no tenía vídeos". Sin embargo, ahora ya han salido tanto vídeos como fotografías "cuando los dos entran al mismo hotel con minutos de diferencia y cuando él sale del hotel y se mete en un coche donde está Ester Expósito", señala la colaboradora de Aruser@s.

