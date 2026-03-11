Ahora

Zascas

"Ester Expósito es una raspas, una siesa y una seta": Vicente Serrano, tras los rumores de relación de la actriz con Mbappé

El director del programa Estando Contigo de Castilla-La Mancha TV es el protagonista de uno de los zascas del día de Aruser@s. Esto es lo que dice de la actriz Ester Expósito.

"Ester Expósito es una raspas, una siesa y una seta": Vicente Serrano, tras los rumores de relación con Mbappé

Es una de las grandes celebridades del momento y últimamente, no deja de acaparar los titulares de la prensa de sociedad debido a su posible relación con un famoso futbolista, Kylian Mbappé, y sus citas secretas en Madrid y en París. Es por ello que Ester Expósito ocupa un lugar destacado en este fragmento del programa Estando Contigo de Castilla-La Mancha TV que rescata Aruser@s para su sección de los 'zascas'.

Y es que el director del espacio de la televisión autonómica, Vicente Serrano, se ha quedado así de a gusto rajando sobre la que fuera protagonista de Élite. "Tiene millones de seguidores", le reconoce, "pero es una raspas que no te lo puedes imaginar".

"Ella es muy siesa, no se habla con cualquiera. Si te sientas con ella en un front row de moda es una seta", señala poniendo cara de hongo.

En el plató de Aruser@s debaten qué adjetivo es peor: "¿raspa, siesa o seta?". Tatiana Arús recuerda aquel incómodo momento de Expósito con Paris Jackson en un desfile.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La fragata española 'Cristóbal Colón' llega a Chipre por la guerra en Oriente Medio donde crecen los muertos: 1.300 civiles en Irán y 570 en Líbano
  2. Sánchez descarta un dilema entre el "viejo y el nuevo orden" y llama a la acción: "El orden internacional es lo que nosotros queramos que sea"
  3. Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)
  4. Vox ningunea la "pijada" de sus purgados de convocar un congreso y critica al PP por comprar ese relato
  5. Las cajas negras del accidente de Adamuz confirman que pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y el choque
  6. 'Sidosa' llega al Festival de Málaga: el documental de Eduardo Casanova que busca acabar con el estigma del VIH