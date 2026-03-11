"Ester Expósito es una raspas, una siesa y una seta": Vicente Serrano, tras los rumores de relación de la actriz con Mbappé

El director del programa Estando Contigo de Castilla-La Mancha TV es el protagonista de uno de los zascas del día de Aruser@s. Esto es lo que dice de la actriz Ester Expósito.

Es una de las grandes celebridades del momento y últimamente, no deja de acaparar los titulares de la prensa de sociedad debido a su posible relación con un famoso futbolista, Kylian Mbappé, y sus citas secretas en Madrid y en París. Es por ello que Ester Expósito ocupa un lugar destacado en este fragmento del programa Estando Contigo de Castilla-La Mancha TV que rescata Aruser@s para su sección de los 'zascas'.

Y es que el director del espacio de la televisión autonómica, Vicente Serrano, se ha quedado así de a gusto rajando sobre la que fuera protagonista de Élite. "Tiene millones de seguidores", le reconoce, "pero es una raspas que no te lo puedes imaginar".

"Ella es muy siesa, no se habla con cualquiera. Si te sientas con ella en un front row de moda es una seta", señala poniendo cara de hongo.

En el plató de Aruser@s debaten qué adjetivo es peor: "¿raspa, siesa o seta?". Tatiana Arús recuerda aquel incómodo momento de Expósito con Paris Jackson en un desfile.

