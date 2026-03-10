Alfonso Arús, sobre Ester Expósito y Kylian Mbappé: "Desde 'Pretty Woman' no veía otra cosa igual"

Ester Expósito y Kylian Mbappé ya han llegado a Madrid en jet privado tras su viaje romántico en París, donde ha desatado los rumores de una posible relación. "Como Richard Gere con Julia Roberts", destaca Alfonso Arús.

Ester Expósito y Kylian Mbappé han regresado a Madrid en un avión privado desde París. Un viaje en la que fueron captados cenando juntos, coincidiendo en el mismo hotel y hasta en el mismo coche, lo que ha desatado los rumores de una posible relación. Incluso, ha salido a la luz una fotografía en la que parece que se están dando un beso.

Tras el viaje, la posible pareja ha llegado al aeropuerto Adolfo Suárez de noche. "Este miércoles saldrán las fotografías de cómo bajan del avión juntos", explica Tatiana Arús, que recuerda que han pasado "un fin de semana romántico". "Como Richard Gere cuando invita a la ópera a Julia Roberts", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde afirma que desde "'Pretty Woman' no veía otra cosa igual".

Por su parte, Tatiana Arús detalla que, al parecer, en el avión no viajaban solo la actriz y el futbolista, sino que también estaban compañeros de profesión de Ester Expósito. "Juegan al despiste cuando sabemos que aquí hay tema", destaca Rocío Cano en el plató, donde Alba Gutiérrez recuerda que en el coche al que se subió el futbolista al salir del hotel "estaba ella sola, no había grupito de amigos".

Por último, Tatiana Arús recuerda que la conocida actriz siempre ha dicho que tenía buena relación con el futbolista, pero a Alfonso Arús no le termina de convencer: "La historia ya no me gusta". "Esto es imposible, Mbappé y Ester Expósito no pueden ser amigos", afirma tajante Alfonso Arús, que destaca que "hay personas que no pueden ser amigos": "Otra cosa es que además de la relación, tengan amistad".

