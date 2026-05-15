El polémico vídeo de las exigencias de una chica a un camarero: "Nos hemos traído la lata de atún y la sal de casa"

La cuenta 'Soy camarero' ha criticado este vídeo por la cantidad de exigencias que una chica impone al camarero de una cafetería donde ha ido a desayunar y que ha abierto debate en redes.

Hans Arús abre debate en el plató de Aruser@s al enseñar el vídeo viral de una chica que cuenta su "odisea para pedir el desayuno" en una cafetería. "Primero le he pedido al camarero que me enseñe el paquete de leche de almendras que usa y luego le he pedido que use aceite de oliva para hacer los huevos y que si no tenía, los hiciera con agua, no con aceite de girasol", explica la joven, que, incluso, llevó su propia lata de atún y sal al local y que ha sido muy criticada por las exigencias al camarero.

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