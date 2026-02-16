De las flores de fresa de David a Victoria Beckham al oso gigante de Messi a Antonela: así disfrutan los famosos de San Valentín

Tostadas con corazones, fresas con forma de flor...Victoria Beckham ha demostrado lo detallista que ha sido David Beckham en San Valentín. Por su parte, Antonela Roccuzzo ha mostrado el enrome oso de peluche que le ha regalado Leo Messi.

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo han disfrutado los famosos del Día de San Valentín. Por ejemplo, David Beckham ha mostrado orgulloso el detalle gastronómico que le ha preparado a su mujer, Victoria. El exfutbolista ha intentado elaborar una rosa con una fresa.

"No era nada fácil y, finalmente, acabó provocando la risa de Victoria porque no le sale del todo bien y se la acaba comiendo él mismo", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca el regalo de la fresa en forma de flor.

Por otro lado, Beckham también le ha preparado unas tostadas con forma de corazón. Por su parte, la hija de la pareja, Harper, ha tirado de archivo y ha compartido una fotografía con sus hermanos, incluido, Brooklyn, en plena tensión familiar tras el comunicado del marido de Nicola Peltz.

Por último, otro deportista que ha sorprendido a su pareja por San Valentín ha sido Leo Messi, que ha regalado a su mujer, Antonela Roccuzzo un peluche gigante en forma de oso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.