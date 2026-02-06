Nueva pulla de Brooklyn Beckham a su padres: se borra el tatuaje dedicado a David Beckham tras eliminar el de Victoria

Tras borrarse el tatuaje dedicado a Victoria Beckham, ha llegado el turno de David Beckham. En este vídeo se ve cómo Brooklyn Beckham se está borrando el tatuaje que tenía con un ancla dedicado a su padre.

El drama familiar de los Beckham continúa después de que Brooklyn, el hijo mayor de David y Victoria, haya borrado el tatuaje que tenía dedicado a su padre. "Este gesto es absolutamente definitivo", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica los detalles: "Está en pleno proceso de desprenderse de ese tatuaje en el que ponía 'dad' (padre) y un ancla".

Además, la colaboradora de Aruser@s recuerda que "no es el único tatuaje que se ha borrado" sobre sus padres: "Hace unos meses apreciamos que él tenía hasta tres tatuajes dedicados a su madre y se los ha tapado". "Uno era un corazón dedicado a su madre, se lo tapó con el diseño de un ramo de flores que llevó Nicola Peltz en su boda", detalla Tatiana Arús.

Por su parte, Alfonso Arús aprovecha este tema para desmentir la teoría de Brooklyn en el comunicado que emitió en el que criticaba la infancia que tuvo por culpa de sus padres: "Si te tatúas varias veces el nombre de tu padre y el de tu madre, no tiene sentido que ahora reniegue de la infancia y adolescencia que tuvo, porque teóricamente se veía sometido a una tiranía, no cuadra".

Algo que comparte Angie Cárdenas, que destaca que "creo que este chico se ha arrepentido del ridículo que ha hecho". "Los padres le perdonarán pero el dolor existe y ha roto una relación con ellos idílica", explica.

