Georgina Rodríguez enseña su impresionante nuevo piso en la calle Serrano de Madrid: "Parece un hotel"

"Cuando alguien dice que la casa parece un hotel, malo...", asegura Alfonso Arús después de ver en este vídeo la impresionante nueva casa de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en Madrid.

Hace unos meses, Georgina Rodríguez anunció en sus redes sociales que se había comprado con Cristiano Ronaldo un piso en el centro de Madrid e, incluso, enseñó por dentro cómo era la vivienda. Ahora, la modelo ha compartido un nuevo vídeo en el que se puede ver la decoración de la impresionante vivienda.

"Por lo visto está ubicada en la calle Serrano", explica Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que "parece un hotel". "Cuando alguien dice que la casa parece un hotel, malo...", asegura, por su lado, Alfonso Arús. "Es una casa poco vivida", destaca Alba Gutiérrez, que afirma que "se ve de catálogo".

Por otro lado, la modelo ha publicado unas imágenes en las que se puede ver el regalo que ha recibido por el Día de San Valentín: unas rosas de lego.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.