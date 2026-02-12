La reacción de Victoria Beckham cuando Cruz publica una foto con Brooklyn

Primero compartió un vídeo cantando con las Spice Girls y ahora, Cruz Beckham, ha publicado una foto junto a su hermano Brooklyn. ¿Hay reconciliación en la familia Beckham o se trata de una estrategia de marketing?

Continúa la polémica sobre la familia Beckham tras el comunicado de Brooklyn Beckham atacando a sus padres, David y Victoria. Ahora, el hijo mayor de los Beckham ha borrado los tatuajes que tiene dedicados tanto a sus padres como a sus hermanos.

Sin embargo, la respuesta de ellos ha sido totalmente diferente. Y es que uno de sus hermanos, Cruz, ha compartido en sus redes sociales una fotografía junto a Brooklyn y Romeo Beckham. Una desconcertante imagen en plena guerra familiar que llama aún más la atención al ver la reacción de Victoria Beckham, la principal afectada de los ataques de Brooklyn.

Y es que la diseñadora de moda ha respondido a la imagen de sus hijos poniendo varios corazones rojos. "No sabemos si se trata de un paso a la reconciliación o una estrategia de marketing", destaca Tatiana Arús, que reflexiona: "Que Cruz, que está promocionando su carrera musical, comparta una fotografía con sus hermanos nos huele un poco raro".

Marc Anthony defiende a David y Victoria Beckham

Por otro lado, Marc Anthony ha roto su silencio sobre la polémica de la familia Beckhamtras el comunicado de Brooklyn en el que criticaba que la protagonista del baile principal en su boda, a cargo del cantante, hubiera sido su madre, Victoria Beckham, y no su mujer, Nicola Peltz.

Marc Anthony ha destacado que "es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo" y ha señalado que "lo que se está contando no es verdad". Unas palabras que dejan clara la posición del artista. "Aquí hay que entrevistar a los protagonistas y lo demás son rumores", asegura Alfonso Arús, que destaca que el artista "es el que cantaba, bailaba y sabrá si fue un baile inapropiado o no".

