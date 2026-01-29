La condición que habrían puesto David y Victoria Beckham a Brooklyn: "Que Nicola Peltz desaparezca"

"Esto hay que cogerlo siempre con pinzas", destaca Alfonso Arús, que reflexiona sobre la polémica de Brooklyn con sus padres: "Damos por hecho que algunas cosas son ciertas cuando algunos testigos lo niegan"

Tatiana Arús da en el plató de Aruser@s las últimas novedades de la polémica en la familia Beckham. Y es que, al parecer, David y Victoria Beckham habrían puesto como condición a Brooklyn para reconciliarse "que Nicola Peltz desapareciera". Así lo han publicado varios medios después de que una fuente cercana diera estas declaraciones a la revista 'People'.

"Esto hay que cogerlo siempre con pinzas", destaca Alfonso Arús, que explica que, "igual que el tema del baile, todo el mundo piensa que fue inapropiado porque así lo ha dicho Brooklyn, pero no hay ningún testigo que pueda asegurar que eso existió". "Cuando comentamos la boda aquí ya salieron estos rumores, que parece que han cogido fuerza", afirma por su lado Tatiana Arús en el plató, donde el presentador reflexiona: "¿Qué hay de malo que Marc Anthony invite a bailar salsa a Victoria?".

Por otro lado, Alfonso Arús destaca "otro rumor" de la familia, y es que Nicola Peltz podría estar recibiendo cada mes hasta un millón de euros de parte de su padre. "Las últimas informaciones apuntan eso, con una fortuna de 1.600 y 1.800 millones de dólares parece ser que tendría esa deferencia con su hija, pero 'Daily Mail' lo ha desmentido", explica Tatiana Arús.

