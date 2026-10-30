La experiencia paranormal de Angie Cárdenas en un piso con "un fantasma": "Se encendían y apagaban las luces"

La colaboradora de Aruser@s sorprende al revelar que llegó a alquilar una vivienda en la que "había un fantasma", una confesión que surge al hablar de las casas encantadas en Japón, que pueden alquilarse con descuentos de hasta el 30%.

Alquilar una casa encantada puede parecer una idea poco atractiva, pero en Japón hay quien está dispuesto a hacerlo a cambio de pagar menos. Una mujer ha conseguido alquilar una vivienda con fama de estar encantada con un descuento del 30%, una historia que ha llegado al plató de Aruser@s y que ha despertado la curiosidad de sus colaboradores.

"Esto pasa mucho en Japón porque son muy supersticiosos", señala la colaboradora Alba Sánchez, que explica cómo se conoce a este tipo de inmuebles: jiko bukken, una expresión japonesa que se utiliza para referirse a viviendas en las que ha ocurrido algún suceso que puede afectar a su reputación o a su valor en el mercado.

Según explica la tertuliana, "existen inmobiliarias especializadas en volver a alquilar este tipo de pisos". Además, apunta que en Japón los propietarios tienen la "obligación" de informar de determinados sucesos ocurridos en la vivienda antes de ponerla en alquiler, ya que ocultar esa información en los casos en los que debe comunicarse puede acarrear problemas legales. "En España no existe la misma obligación general de informar sobre estos hechos, aunque si el posible inquilino pregunta, el propietario debe responder con la verdad", remarca la colaboradora.

Una noticia que 'no te imaginas' que ha dado pie a que Angie Cárdenas comparta su experiencia paranormal tras alquilar un piso en el que, según cuenta, "había un fantasma". Puedes escuchar el relato de la colaboradora en el vídeo sobre estas líneas.

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