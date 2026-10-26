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Angie Cárdenas alucina con la profesión frustrada del príncipe Guillermo: "¡Pero si es soso de narices!"

Tras conocer la profesión frustrada del príncipe Guillermo, Angie Cárdenas lo tiene claro: "Le pega más a Harry, porque este señor, si algo tiene, es que es soso de narices".

Angie Cárdenas alucina con la profesión frustrada del príncipe Guillermo: "¡Pero si es soso de narices!"

El príncipe Guillermo ha concedido una entrevista para la 'BBC' en la que ha confesado su profesión frustrada. "Pensé que podía ser un buen policía porque soy alto y pensaba que ser policía molaba bastante", ha confesado el príncipe Guillermo.

Sin embargo, ser policía no ha sido la única profesión que se le ocurrió al hijo mayor del rey Carlos III. "Luego pasé por una etapa en la que quería ser dj, pero no me fue muy bien", ha desvelado el príncipe Guillermo, que ha confesado hasta el nombre que se le ocurrió.

Puedes descubrirlo en el vídeo principal de esta noticia, donde Angie Cárdenas destaca que la profesión "le pegaba más a su hermano, Harry, porque este señor, si algo tiene, es que es soso de narices".

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