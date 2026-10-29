Crece la presión sobre Óscar Puente hasta en el PSOE frente al cierre de filas de Moncloa tras la tragedia ferroviaria de Urda

Los detalles Sánchez le respalda de puertas para adentro —según ha trasladado Moncloa—, pero de cara al exterior, por ahora, marca distancia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha estado en el centro de atención tras la tragedia ferroviaria de Urda. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le respalda internamente, públicamente mantiene distancias. Puente recibió un abrazo de apoyo del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en Toledo, pero no ha hablado con los medios. Tiene prevista una rueda de prensa y comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso. Partidos como el PP y el PNV exigen responsabilidades, mientras que el PSOE muestra divisiones internas sobre su continuidad. Comisiones Obreras y otros partidos también piden su dimisión, y Vox ha presentado una querella contra él.

La última imagen del ministro de Transportes, Óscar Puente, es de la mañana de este jueves, cuando ha llegado al Centro de Control de Atocha para acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esas imágenes la complicidad entre ambos ha sido mínima. Sánchez le respalda de puertas para adentro —según ha trasladado Moncloa—, pero de cara al exterior, por ahora, marca distancia tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

La muestra de apoyo público le ha llegado este jueves a Puente del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Nada más llegar a la reunión del CECOPI, en Toledo, ha recibido un significativo abrazo de su compañero de Gobierno. Los dos sabían que todas las cámaras les estaban grabando.

El ministro de Transportes no ha pronunciado ni media palabra ante los medios en todo el día. Este viernes sí tiene prevista una rueda de prensa. Y el próximo martes, 3 de noviembre, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso. No le quedaba otra después de que se lo hubiera exigido su socio de Gobierno. Pero, al PP no le vale y quiere que las explicaciones las dé también Sánchez.

Ante esto, Frente Amplio ha asegurado que el PP solo "quiere hacer electoralismo con la tragedia". "No busca ni transparencia ni información ni identificar responsabilidades políticas. Se trata de abordar el problema con rigor y cuidado. Si el PP quiere usar esta tragedia para ganar medio voto, nosotros no estamos en eso", según han trasladado a laSexta.

Desde este partido han puesto el foco en Puente y quieren que el ministro de Transportes dé todas las explicaciones porque consideran que es "inaceptable" que se ponga el foco en un trabajador. Por ello, han pedido asumir responsabilidades.

Comisiones Obreras y el Partido Nacionalista Vasco también han pedido la dimisión del ministro de Transportes. De momento, Puente aguanta en el cargo. Pero falta le hace el abrazo con el que le recibía Marlaska a su llegada al CECOPI, porque se le acumulan las citas para dar explicaciones.

Pero Feijóo, que la tarde de este jueves se ha acercado a firmar el libro de condolencias en homenaje a Fátima Báñez, ha dejado claro que no está dispuesto a esperar. "Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral", ha dicho el líder de los 'populares'.

A la llegada del presidente al CECOPI, las preguntas sobre si respalda la gestión de su ministro se han quedado sin respuesta. Este miércoles, en cambio, Sánchez calificaba lo ocurrido de inasumible. "No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año como hemos sufrido", dijo.

El PNV recoge este jueves esas palabras para exigir responsabilidades políticas a lo ocurrido. "Se tienen que asumir tanto las responsabilidades técnicas como políticas. Y si es inasumible, el propio presidente tendrá que decir hasta dónde llegar", ha dicho Maribel Vaquero.

Ada Colau también recoge sus palabras para pedir que la dimisión del ministro. "Este es el segundo accidente fatal que se produce en el mismo tramo de alta velocidad [...] Es imprescindible asumir responsabilidades", ha dicho.

Desde Comisiones Obreras hablan de irresponsabilidad sobre las palabras de Puente y han pedido su cese inmediato. "Nos parece de una irresponsabilidad supina. Un responsable político como un ministro no puede apuntar con el dedo acusador a un trabajador sin haberse depurado la investigación, sin conocerse todos los datos", ha afirmado Pepa Páez, secretaria general del Sector Ferroviario CCOO.

Adelante Andalucía ya pidió este miércoles la dimisión de Puente. Por su parte, Vox ha ido más allá y ha presentado una querella contra el ministro en el Supremo por la tragedia de Urda.

Y en el PSOE ya se están viendo las primeras costuras. En el partido hay cargos que sí consideran que es "inasumible" que Puente continúe y afirman que hay que asumir responsabilidades. De alguna manera, le muestran ya la puerta de salida mientras Sánchez y algunos ministros siguen respaldándolo para que esté al frente de la crisis. Hay respaldo en Moncloa, pero no tanto en el partido socialista.

Según ha trasladado el equipo de Puente a laSexta, el ministro ha estado la tarde de este jueves trabajando, aunque no han detallado si en Ministerio o en el Centro de Control de Atocha.

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