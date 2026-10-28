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Una turista descubre por un vídeo que su marido está en la UCI tras sufrir un atraco: "Pensaba que había salido a tomar unas cervezas"

Ante la falta de noticias, su mujer acudió a la Policía, donde le mostraron unas imágenes que revelaban lo que le había ocurrido.

Una turista descubre por un vídeo que su marido está en la UCI tras sufrir un atraco: "Pensaba que había salido a tomar unas cervezas"

En las noticias que 'no te imaginas' de Aruser@s, Alfonso Arús muestra el caso de una turista que mientras disfrutaba de sus vacaciones en Málaga vivió horas de angustia al no conseguir localizar a su marido. El hombre, de 46 años, llevaba bastante tiempo desaparecido, no contestaba a las llamadas y ni siquiera el personal del hotel sabía dónde estaba.

"Ella ya estaba pensando que se le había ido de las manos lo de salir a beber unas cervezas", explica Alba Sánchez, poniendo en contexto la preocupación de la mujer, que no encontraba ninguna explicación a la ausencia de su pareja.

Desesperada, decidió acudir a la Policía para denunciar su desaparición y allí, los agentes le mostraron un vídeo que permitió esclarecer lo sucedido.

Al parecer, su marido había sido víctima de un atraco y había quedado inconsciente tras la agresión. El hombre sufrió una fractura craneoencefálica y tuvo que ser ingresado en la UCI.

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