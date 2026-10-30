Kim Kardashian se prueba un collar de Bvlgary que perteneció a Elizabeth Taylor: "Cuesta 6,1 millones de dólares"

Este espectacular collar de Bvlgary está formado por 16 esmeraldas rodeadas de diamantes y tiene una gran esmeralda central de 26,46 quilates.

Alfonso Arús destaca un vídeo en el que se puede ver cómo Kim Kardashian ha tenido el privilegio de probarse un collar de Bvlgary que cuesta 6,1 millones de dólares. Además, según explica Tatiana Arús el collar perteneció a Elizabeth Taylor en los años 60.

La colaboradora de Aruser@s detalla que en 2011, Bvlgary "consiguió que volviera a sus manos en una subasta". "Son 16 esmeraldas rodeadas de diamantes", explica Tatiana Arús, que destaca que "la protagonista es la espectacular esmeralda central de 26,46 quilates".

Por otro lado, la colaboradora destaca que, "al final, se llevaron el anillo y el broche a conjunto" mientras que Angie Cárdenas pregunta si Kardashian "lo ha comprado". "No lo sabemos, igual si lo sacan a la venta...", explica Tatiana.

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