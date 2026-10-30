La incertidumbre de no saber: 48 horas después del accidente los familiares de desaparecidos viven con angustia su búsqueda

Varias personas de las fuerzas de seguridad la UME y los bomberos trabajan este jueves en la cabecera del convoy del tren Ave de Renfe que colisionó con un tren Iryo ayer en Urda (Toledo).

Los detalles Muchos de los familiares se han acercado a los puntos habilitados por la Guardia Civil para facilitar muestras de ADN y así poder identificar a las víctimas.

Dos días después del trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, donde 69 personas fallecieron, la angustia aumenta entre los familiares de los 67 desaparecidos. El accidente ocurrió cuando un AVE chocó a alta velocidad con un tren Iryo detenido en la vía. Familias como la de Rodrigo, cuyo primo sigue desaparecido, y Rosario, que busca a su hijo de 32 años, viven momentos de desesperación sin noticias de sus seres queridos. Renfe ha habilitado el teléfono 900101020 y Iryo el 900001403 para asistir a los afectados. Ambas compañías han implementado medidas para gestionar cambios y anulaciones de billetes.

48 horas después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde 69 personas perdieron la vida, aún hay muchos familiares que no saben nada de los desaparecidos.

Han pasado ya dos días desde aquel fatal accidente, cuando un AVE colisionó a más de 160 kilómetros por hora con un Iryo que se encontraba parado en la vía a la entrada de la estación de Urda. Pero dos días después la agonía y la desesperación de los familiares de los 67 desaparecidos crece por momentos.

Muchas familias aún no saben si sus familiares, sus hermanos, sus hijos, sus padres o amigos están entre los fallecidos, si permanecen ingresados en algún hospital o si todavía hay alguna posibilidad de encontrarlos con vida.

Una angustia que siente Rodrigo, quien tenía previsto celebrar su cumpleaños con su familia en Sevilla. Se quedó dormido y perdió el tren, pero su primo Fernando y la pareja de este sí viajaron en el convoy. Su pareja ha aparecido, pero su primo no. Según cuenta, no saben nada de él ni hay ningún registro en ningún hospital.

Rosario sigue buscando a su hijo de 32 años. Francisco José viajaba en el vagón 7 desde Madrid hacia Jaén para pasar el puente con su familia. Desde el terrible accidente del miércoles no saben nada de él. Según explica, les dijeron que le sacaron vivo, pero asegura que aún, dos días después, no saben dónde está.

Muchos de los familiares y amigos se han acercado a los puntos habilitados por la Guardia Civil para facilitar muestras de ADN y así poder identificar a las víctimas

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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