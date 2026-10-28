Visita una tienda de ropa japonesa y le avisan de que no le va a entrar la única talla que hay: "Me aumentó el TCA"

Una joven chilena cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s lo que le ha ocurrido en una tienda de ropa japonesa. "La gordofobia acá en Japón es real", denuncia .

A esta joven chilena (@heeynanis en Tiktok) se le ha disparado el TCA en su visita a Japón. Al menos, eso es lo que cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s. La chica ha ido a comprar a una tienda de ropa japonesa y nada más llegar le han advertido de que solo hay una talla y que "lo más normal es que no entre", resume Hans Arús en el programa de laSexta.

"La gordofobia acá en Japón es real", denuncia ella al comienzo de esta publicación audiovisual. "Yo no soy gordita ni tan flaca, soy curvilínea, pero acá la gente es extremadamente delgada", asegura.

Al final, acaba yendo a la planta en la que están los restaurantes: "Acá sí pertenezco". En el plató del programa de laSexta, Alba Sánchez cuenta que en Corea pasa algo parecido. "Lo peor no es que te echen de las tiendas, sino que en las que hay ropas para tallas 'normales' para personas que no están ultradelgadas, hay vaquitas o cerditos al lado del nombre de la tienda", asegura.

Elena Godessart advierte de que esto también ocurre en algunas tiendas de ropa para adolescentes en España.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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