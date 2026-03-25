Las experiencias paranormales más escalofriantes de los aruser@s: "Siento que se sienta alguien en mi cama"

Isabel Pantoja ha vendido 'Cantora' a un empresario libanés y Alfonso Arús cree que alguien debería advertir a este señor de que la finca está repleta de espíritus. Los espectactores de Aruser@s nos hablan de sus experiencias paranormales.

No tiene pruebas, pero tampoco dudas. Alfonso Arús está convencido de que 'Cantora', la mítica finca que fue durante años el hogar de Isabel Pantoja y que ahora ha sido vendida a un empresario libanés, está repleta de espíritus. Al parecer, el hombre quiere poner allí un cultivo de pistachos, pero el presentador de Aruser@s cree que advertirle de que allí dentro hay fantasmas no está de más.

Así, por lo menos, las experiencias paranormales que le sucedan no le pillarán de sorpresa, como a los espectadores del programa de laSexta que nos cuentan sus vivencias más sobrenaturales.

"Siento que se sienta alguien en mi cama", escribe Norma. Además, también cree que alguna vez "le han tocado un pie" y asegura que estando sola ha escuchado claramente que alguien la estaba llamando.

Mónica cuenta que tenía un fantasma al que llamaba 'La Mari': "Me abrió la ducha dos veces y la última vez grité tanto que se abrió la puerta de casa sola y hasta el día de hoy".

María tiene dos "fantasmas intermitentes" en casa a los que identifica por "el olor". "A uno de ellos le gusta verme dormir", afirma. El otro, se pasea por la casa y señala las habitaciones que están desordenadas.

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