¿Un fantasma en la funeraria?: el espeluznante vídeo que deja helados a los Aruser@s

Aruser@s muestra el vídeo de una presunta aparición fantasmal en una funeraria que ha dejado a los tertulianos alucinados. "El gato mira la puerta antes de que se abra, sabe que alguien va a entrar", asegura Hans Arús.

Alfonso Arús presenta en los 'eings' de este viernes un misterioso viral que ha dejado helados a los tertulianos. "Tú dime cómo se abre y se llega a cerrar", alucina Alfonso Arús, que muestra las terroríficas imágenes recogidas por una cámara de seguridad de una funeraria donde parece "haber fantasmas" entrando y saliendo de la oficina.

El gato, sentado en el sofá, parece percibir la presencia y se alerta al ver el movimiento de la puerta. "El felino mira antes de que se abra, sabe perfectamente que alguien va a entrar", asegura Hans Arús.

Sebas Maspons, por su parte, prefiere tirar de humor: "¿Descartamos que sea un cliente que haya ido a poner una reclamación desde el más allá?".

