Una española muestra el "tinglado" del aeropuerto de Kuala Lumpur: "Parece que vamos al matadero"

Una española muestra el "tinglado" que tienen montado en el aeropuerto de Kuala Lumpur: "Parece que vamos al matadero"

Adri y Helena han compartido una curiosa experiencia en la terminal 2 del aeropuerto de Kuala Lumpur. El vídeo, que muestra controles estrictos con el equipaje, ha desatado las risas en el plató de Aruser@s, donde han comparado la escena con una terminal de Ryanair.

Unos creadores de contenido, Adri y Helena, que se dedican a hablar de sus experiencias en los viajes que realizan desde su cuenta de TikTok '@whereveryoutraveling', han desvelado un curioso dato del aeropuerto de Kuala Lumpur.

A Helena le llama "mucho la atención" que, pese a ser un lugar público, la terminal 2 está "prácticamente colonizada" por una aerolínea: Eurasia. Según cuenta, la terminal funcional "con las reglas de esta compañía".

"Mirad la que tiene liada justo antes de pasar el control, ¡tienen montado un tinglado para pesarte y medirte las maletas! Y si no cumples, te hacen pagar", observa la joven, quien asegura que parece que "van al matadero".

Desde el plató de Aruser@s, tiran de humor para debatir sobre el viral. "Imaginaos una terminal entera de vuelos de Ryanair", ríe Hans Arús. "Qué tortura", bromea Alfonso Arús.

