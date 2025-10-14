El divertido vídeo de la reacción de los cargadores de equipaje al darse cuenta de que les graban desde el avión: "Acarician las maletas"

Estos cargadores de equipaje de un aeropuerto se ocupan de transportar las maletas de los pasajeros cuando son facturadas y, rompiendo con la creencia popular de que no tienen delicadeza con nuestras pertenencias, demuestran que son mucho más delicados de lo que pudiéramos llegar a pensar.

Si eres de los que alguna vez, sentado desde el avión, has visto cómo los cargadores de equipaje trataban a tu maleta como si fuera un saco de boxeo, este vídeo viral que recoge Aruser@s te va a pillar muy desprevenido, al contrario que a sus protagonistas.

Los operarios del aeropuerto que transportan las maletas que son facturadas se dan cuenta de pronto de que están siendo grabados por quienes están ya a bordo esperando el despegue y con simpatía y buen humor, se proponen acabar con los mitos sobre su profesión.

Como puede verse en estas imágenes, los hombres saludan a cámara, acarician las maletas, las depositan con sumo cuidado sobre la cinta e incluso hacen un símbolo de corazón con las manos a quienes les está grabando.

"No solamente cuidan bien a las maletas, es que prácticamente las miman", comenta entre risas Alfonso Arús. "Mira cómo están vacilando a la gente del avión", nos saca de nuestra ensoñación Angie Cárdenas.

