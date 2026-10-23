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El divertido viral sobre cómo han cambiado las extraescolares de los niños: "Cocina vietnamita o spinning emocional"

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el vídeo viral del creador de contenido Álvaro Casares sobre la evolución de las actividades extraescolares, cada vez más variopintas.

El divertido viral sobre cómo han cambiado las extraescolares de los niños: "Cocina vietnamita o spinning emocional"

En las últimas semanas, los colaboradores de Aruser@s han debatido sobre el aumento de las actividades extraescolares de los niños. Al hilo de esta conversación, Alfonso Arús ha mostrado un vídeo viral de Álvaro Casares, uno de los creadores de contenido favoritos del programa, en el que se ríe de cómo han cambiado estas actividades con el paso del tiempo.

"¿Que te quieres apuntar a qué? Si te aburres después de clase te va a despachar la mercería", bromea al recordar la mentalidad de los padres en los años 80 y 90. Después llegaron las actividades más habituales, como "el fútbol y el baile", hasta llegar a propuestas actuales como "surf en cemento, karate con crianza respetuosa, cocina vietnamita, afrodibujo, oratoria para mascotas, prepílates o spinning emocional".

Desde el plató, los colaboradores reconocen que el vídeo tiene parte de razón. Alba Sánchez recuerda a las familias numerosas que apuntaban a todos sus hijos a la misma actividad, "te guste o no te guste". Elena Godessart, por su parte, destaca a los padres que pasan los domingos por la mañana acompañando a sus hijos a partidos lejos de casa.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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