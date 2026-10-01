Alfonso Arús, tras el viral de Álvaro Casares sobre las diferencias entre las dependientas de antes y las de ahora: "Se acerca mucho a la realidad"

El gran Álvaro Casares, uno de los creadores de contenido favoritos de los Aruser@s, vuelve a ilustrarnos con una de sus comparaciones: las dependientas de antes frente a las de ahora.

Álvaro Casares se cuela en los virales de Aruser@s y recuerda aquellos comercios de toda la vida, como las icónicas 'Confecciones Puri', donde la dependienta conocía a sus clientes y hasta podía preguntarte cómo estaba "la abuela de las cataratas". Unos establecimientos en los que, según explica con humor, incluso podías llevarte la prenda a casa, probártela tranquilamente y, si no te valía, te la arreglaban, te buscaban otra talla o te la guardaban para pagar al día siguiente.

Todo lo contrario, asegura, a lo que ocurre ahora donde la dependienta tiene más pinganillos que el portero de una discoteca y "le tienes que dar el número de referencia, el QR, la fotocopia del DNI...", bromea. Y al llegar a pagar, en lugar de que una dependienta te atienda en caja, toca pasar por el autocobro: "Te despachas, te desalarmas, te autocobras y encima te cobramos la bolsa", ironiza.

"Le echa sal y pimienta, pero se acerca mucho a la realidad", ríe Alfonso Arús.

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