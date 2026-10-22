El disgusto de una mujer al descubrir que su casa está entre las más feas del mundo: "Me afectó un poco"

Un fotógrafo belga ha incluido la vivienda de la mujer en un catálogo de casas feas, mientras Alba Sánchez ha desvelado en Aruser@s cuál es el ranking español.

Una mujer belga se ha llevado un disgusto al descubrir por casualidad que su casa aparece en un catálogo de las viviendas más feas del mundo. El libro lo reedita cada año un fotógrafo belga que recorre la ciudad en busca de edificios que considera poco atractivos.

"Me afectó un poco", ha reconocido la propietaria, dolida porque "construyó la casa junto a su marido y considera que responde a un estilo arquitectónico antiguo". "El fotógrafo ha ido a pillar", bromea Elena Godessart en Aruser@s.

Alba Sánchez ha aprovechado la historia para repasar algunos de los edificios que aparecen en el ranking de los más feos de España: el edificio Montreal, en Alicante; la torre de la Rosaleda, en Ponferrada; y el edificio Mirador de Sanchinarro, en Madrid.

"Si alguien tiene un amigo o un vecino o vive allí, ¿es un orgullo? ¿Cada año deseáis que vuelva a ser escogido como el edificio más feo de España o queréis que haya otro que os supere?", ha lanzado la pregunta en el plató Alfonso Arús.

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