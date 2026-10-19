Alfonso Arús alucina con el método de una extraescolar de natación para niños: "No llevaría a mi hijo, me da cosa"

Una actividad para que los niños aprendan a nadar incluye una prueba de supervivencia en el agua que ha generado debate en Aruser@s. "A mí me parece un trauma monumental", opina Angie Cárdenas.

Aprender a nadar es una de las habilidades más importantes durante la infancia, pero hay métodos de enseñanza que pueden dejar a más de uno con el corazón en un puño. En Latinoamérica, una actividad extraescolar promete que los niños aprendan a desenvolverse en el agua, aunque incluye "una prueba de supervivencia" que ha sorprendido a los colaboradores de Aruser@s.

"Esto funciona, pero yo no llevaría a mi hijo, me da cosa", reconoce Alfonso Arús al ver cómo "lanzan a la niña al agua", una prueba que tampoco convence a Angie Cárdenas también, que se muestra preocupada por el impacto que puede tener la experiencia en los pequeños: "A mí me parece un trauma monumental para el niño".

Hans Arús, por su parte, apunta que normalmente los niños llevan meses asistiendo a clases antes de enfrentarse a este tipo de pruebas.

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