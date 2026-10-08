Elena Godessart, de que Dani Martín actúe con Shakira: "La primera vez que se vio a Piqué con Clara Chía fue en un concierto suyo"

"Muchos lo ven como un cierre de círculo porque la primera evz que se ve a Piqué con Clara Chía fue en un concierto de Dani Martín", explica Elena Godessart sobre la aparición del cantante en el último concierto de Shakira.

Shakira se ha unido con su ONG 'Pies descalzos' a Amazon para acercar la inteligencia artificial a un millón de mujeres. "Se va a pretender reducir esa brecha de género en el sector tecnológico", explica Tatiana Arús, que destaca que "más de un millón de mujeres latinas podrán aprender de programación e inteligencia artificial".

Por otro lado, la artista colombiana ha anunciado una última fecha en Madrid, para el lunes 12 de octubre, en el que Shakira se despide de Madrid en su Macondo particular, donde actuarán varios cantantes como Maluma o Dani Martín.

Por su parte, Elena Godessart explica que mucha gente ha relacionado la aparición de Dani Martín en el último concierto con su exmarido, Gerard Piqué: "Muchos lo ven como un cierre de círculo porque la primera evz que se ve a Piqué con Clara Chía fue en un concierto de Dani Martín". "Aaaamiga", reacciona Alfonso Arús en el vídeo.

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