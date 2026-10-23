Consumo insta a dos plataformas a retirar 8.318 anuncios de alquileres de temporada

El dato La mayoría de estos anuncios que estarían incumpliendo la ley, 6.772 en total, son alojamientos situados en la Comunidad de Madrid, de los que 6.523 están en la ciudad de Madrid.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha solicitado a dos plataformas de viviendas turísticas que retiren 8.318 anuncios por incumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece un mínimo de 31 días para contratos de temporada. Consumo considera que estos anuncios son "desleales" y "engañosos" y ha advertido que, de no retirarlos, las plataformas podrían enfrentar expedientes. La mayoría de anuncios ilegales están en Madrid. Esta medida se suma a acciones previas contra prácticas ilegales en vivienda, como multas a Airbnb y Booking, y sanciones a inmobiliarias por abusos a inquilinos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado este viernes a dos plataformas que ofrecen viviendas de uso turístico a que retiren 8.318 anuncios que ofertan como alquiler de temporada por incumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada recientemente.

Según un nota del ministerio, la Dirección General de Consumo ha considerado que los citados anuncios son ilícitos porque se publicitan en estas plataformas como de temporada, pese a que estarían permitiendo reservas con una duración inferior a 31 días, el plazo mínimo que establece la ley para este tipo de contratos.

Por ello, Consumo ha afirmado que anunciar estos alojamientos como de temporada supone una comunicación comercial "desleal" y "engañosa" y ha exigido a ambas plataformas a retirarlos a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales.

Una vez informadas, estas plataformas pasarían a tener responsabilidad directa sobre los potenciales ilícitos comunicados según establece la normativa europea, y si no los retiran o bloquean su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte de Consumo, añade la nota.

La mayoría de estos anuncios que estarían incumpliendo la ley, 6.772 en total, son alojamientos situados en la Comunidad de Madrid, de los que 6.523 están en la ciudad de Madrid.

Este nuevo requerimiento por parte de Consumo se une a otras actuaciones del ministerio para poner fin a las prácticas ilegales en materia de vivienda, como la multa de 64 millones de euros impuesta a la plataforma Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, que supuso la retirada de más 65.000 anuncios. También la plataforma Booking tuvo que retirar más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras un requerimiento oficial de Consumo.

Por otra parte, el ministerio impuso una sanción de 3,6 millones a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos e identificó seis infracciones "muy graves" y una "grave" por vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado. Consumo mantiene abierto un expediente a otra gran inmobiliaria que también alquila miles de inmuebles en España, según la nota del ministerio.

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