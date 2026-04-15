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El divertido viral de Anabel Pantoja comparándose con las influencers que van a Coachella: así baila con Karol G mientras pasa la aspiradora

No hace falta ir a Coachella para vivir un concierto de 'La Bichota' a lo grande, como demuestra Anabel Pantoja en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

El divertido viral de Anabel Pantoja comparándose con las influencers que van a Coachella: así baila con Karol G mientras pasa la aspiradora

Anabel Pantoja no ha ido a Coachella, ni falta que le hace. Así lo demuestra en este vídeo viral que lleva Tatiana Arús a Aruser@s. En él somos testigos de cómo la influencer, sobrina de Isabel Pantoja, disfruta a lo grande de un concierto de Karol G... mientras lo ve por la televisión y baila con la aspiradora como pareja. "El 'outfit' lo tiene", comenta la colaboradora acerca de sus shorts, su top de flecos y sus botas y sombrero de cowboy.

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