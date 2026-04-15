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Todos a base de Ozempic

Una influencer española desvela lo que ocurre en Coachella con Ozempic: "Hay muy pocas filas en la comida"

La influencer española @aquisandrax se ha quedado flipando cuando ha descubierto que en la zona VIP de Coachella no hay colas para comer porque todos están a base de Ozempic. Así lo desvela en este vídeo que recoge Aruser@s.

Una influencer española desvela lo que ocurre en Coachella por culpa de Ozempic: "En el VIP hay muy pocas filas en la comida"

En EEUU están sorprendidos con lo que está ocurriendo en Coachella. "Este año, para la cantidad de gente que hay, sobre todo en el VIP, hay muy pocas filas en la comida", cuenta la influencer española @aquisandrax en este vídeo viral que recoge Aruser@s. El motivo es simple: "Literal que todo el mundo está en Ozempic". "Conozco a demasiadas influencers que están ya delgadísimas", dice sorprendida. Pero ella no renuncia a su bollo, dice con orgullo. "Si no, se van a morir de hambre los panaderos", bromea.

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