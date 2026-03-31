De Kiko Rivera y Anabel Pantoja a María del Monte o Joaquín: los famosos disfrutan de las procesiones de Semana Santa

De Kiko Rivera y Anabel Pantoja, María del Monte, Joaquín... son muchos los rostros conocidos que han disfrutado desde los balcones de las procesiones de Semana Santa en Andalucía.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo muchos famosos están disfrutando de las procesiones de Semana Santa. Es el caso de Kiko Rivera y su prima, Anabel Pantoja, que ha acudido con su hija, Alma. Por su parte, el dj ha disfrutado de las procesiones también con su nueva pareja, la bailarina Lola.

"Anabel Pantoja no estuvo con su pareja, David, porque él es de Córdoba y cada uno tenía sus responsabilidades en sus localidades", explica Tatiana Arús, que también enseña cómo María del Monte ha disfrutado de 'El Cautivo' en Málaga por tercera vez.

Por otro lado, Joaquín ha disfrutado junto a su familia desde un balcón de una procesión en Sevilla. "El balcón es una ubicación totalmente privilegiada, es un gusto verlo desde esa posición", destaca Tatiana Arús, que insiste en que "quien tiene un balcón tiene un tesoro".

Así vivieron las procesiones del Domingo de Ramos

Antonio Banderas, Amaia Salamanca, Cayetana Guillén Cuervo... también se han dejado ver en ciudades como Málaga o Sevilla para disfrutar del Domingo de Ramos en la Semana Santa, como puedes ver en este vídeo.

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