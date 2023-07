Conocerse a través de Tinder y otras apps para ligar ya no está tan de moda como antes y así lo demuestran los datos. La generación Z ya prefiere conocer a su pareja 'a la vieja usanza', asegura este artículo de '20 minutos' del que se hacen eco en Aruser@s. Aprovechando esta información, Alfonso Arús pregunta a casi todos sus colaboradores cuáles son los mejores y peores recuerdos de sus primeras citas.

"Todas mis primeras citas han sido buenas, tampoco han sido tantas. Solo hay una que fue un desastre, pero porque el chaval dije 'uuuh, mal, next'. No te cuento lo que hice porque vamos...", comenta Rocío Cano. Aunque ahora sería el turno de hablar de Angie Cárdenas, el presentador se salta a la colaboradora (que, casualmente, también es su pareja) y lanza la cuestión a Patricia Benítez. "He tenido citas muy buenas. Soy muy clásica, muy de terrazas", asegura.

Pero Angie no está conforme con esta estrategia de Alfonso y por eso, no duda en plantarle la cara. "Oye, ¿y a mí por qué me has saltado?". Los tertulianos reaccionan con gritos y golpes. "¡Queremos saber!", exclaman en repetidas ocasiones. "Vamos a Marc Redondo... Voy a ver lo que dicen los telespectadores", continúa el jefe, desoyendo las peticiones y el revuelo que se ha formado en directo por su negativa a que su mujer cuente algunas cosas que quizá a él no le gustaría que la gente supiera.

Por desgracia para todos, ávidos de conocimiento, su plan surte efecto. Eso sí, al menos conocemos la opinión de los telespectadores y la existencia del Tinder vegano. Ya habrá otra ocasión para retomar este tema.