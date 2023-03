"¿Vosotros validáis el hecho de conservar fotos de los y las ex en casa como si no pasara nada?", pregunta Alfonso Arús a sus colaboradores al hilo de una noticia publicada en 20 minutos en la que una chica se queja de que su pareja aún guarde fotos de su ex. En el plató hay diversidad de opiniones y la que más sorprende a sus compañeros es la de Rocío Cano.

"Es parte del recuerdo y parte de tu historia y de hecho, pienso que quien habla mal de un ex (y eso que el mío fue un sinvergüenza) es hablar mal de ti mismo. Considero que tienes que ir hasta el final con lo que has hecho", explica. "Oye, pásame el teléfono de tu psicóloga", bromea María Moya aplaudiendo su reflexión. Aún así, ella prefiere no conservar recuerdos, sobre todo si ha tenido una mala experiencia.

Tatiana Arús, por su parte, lo tiene clarísimo. "Me has hecho daño, te vas a la papelera". Sin embargo, Alba Sánchez cree que puede haber algo escondido detrás de esa rabia. "Es síntoma de trauma, de que no lo has superado".