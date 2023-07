No puede haber amor sin amistad. Al menos eso es lo que asegura con rotundidad Rocío Cano cuando Alfonso Arús pregunta a los colaboradores acerca de esta cuestión. "Es que una cosa es la atracción y otra es el amor. El amor sin amistad, como que no", afirma Angie Cárdenas, en la misma línea. Pero Patricia Benítez tiene una pequeña pega a lo que aseguran sus compañeras. "Yo creo que no, pero quiero hacer una pregunta. ¿Le explicas absolutamente todo a tu pareja? Porque eso lo haces con un amigo".

En en este punto en el que el presentador de Aruser@s interviene. "En caso de que sea verdad, que el amor es imposible sin amistad, ¿por qué recurrís a las amigas en ocasiones para contar cosas sobre vuestra pareja? Pregunto. No hay más preguntas, Señoría", dice con rotundidad. "Pero, ¿por qué crees...?", comienza Angie (su pareja) a preguntarle. Él no deja ni que finalice la frase. "Porque lo sé. ¿Ahora vais a negar que hacéis esto? Es que me llevo el Scattergories". La cara de la colaboradora es ahora un poema.

Los espectadores del programa también han respondido a esta duda universal y han aportado su sabiduría y experiencia a la cuestión.