"Se han dado cuenta de la cantidad de proteínas que tiene la comida para perros y ya han empezado los memes de que algunos podrían empezar a consumirla a la hora de ganar músculo", cuenta Hans Arús en Aruser@s acerca de esta tendencia que parece estar arrasando en TikTok.

Una moda que Alfonso Arús considera absurda teniendo en cuenta que existen productos aptos para el consumo humano con mucha proteína. Eso sí, el presentador no puede dejar de admitir que al menos, esto tiene sabor, no como el tofu y el konjac que come Angie Cárdenas, tal y como apunta Hans.

"Perdona, pero lo aderezo con cosas impresionantes", se defiende la colaboradora, madre de quien le ha dado ese 'zasca' gratuito. "¿Aceptamos konjac y sabor? Entonces me levanto y me llevo el Scattergories", afirma el presentador. "¡No sabe a nada!", recalca.

Marc Redondo también tiene algo que aportar a este debate. "Tú vas al baño, coges la silicona que hay en el baño, la estiras y te la comes. Eso es el konjac", dice con dureza. "Un tapón de corcho tiene más sabor", insiste Alfonso Arús. El pique entre él, Tatiana Arús y Angie Cárdenas es más que evidente.

"Pelea, pelea, pelea", corean el resto de tertulianos dando golpes en la mesa.