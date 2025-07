Sale a la calle vestida de novia para denunciar a los organizadores de su boda tras estafarle 9.000 euros

Alfonso Arús enseñó la pasada temporada de Aruser@s un vídeo que indigna a Cris Dalmau. "Se trata de una novia que ha salido a al calle en México con su vestido de novia con una pancarta para reclamar a los organizadores de su boda le devolviera el dinero", explicó el presentador.

Según detalló el presentador, "Fernando, el hombre que la estafó, dejó de contestar a sus llamadas y mensajes cuando ella descubrió que el salón reservado para su enlace había sido asignado a otra pareja y, además, le habían soplado 9.000 euros".

Tras ver el vídeo, Cris Dalmau lo tenía claro: "O sea, una eternidad esperando a que tu pareja te pida matrimonio y, cuando llega, no lo puedes celebrar". "A mí eso no, me tienen que pagar el triple de lo que he pagado", aseguró la colaboradora de Aruser@s, que reflexionó en plató: "Intentaría hablar con la otra novia para ver si nos podemos dividir el salón".

