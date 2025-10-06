Carmen Lomana carga contra Rosalía tras teñirse los pelos de las axilas de blanco: "¿Qué necesidad tiene de hacer estas patochadas?"

¿Quedaba alguien por opinar acerca de los pelos de las axilas de Rosalía? Al parecer, sí, y esa persona, inesperadamente, era Carmen Lomana. La socialité tiene algo que decirle a la artista... y entra de cabeza a la lista de 'zascas' de Aruser@s.

Rosalía ha vuelto a ser una de las protagonistas de las tertulias televisivas y radiofónicas de los últimos días y no precisamente por su música. La artista ha conseguido estar en boca de todos gracias a los pelos de sus axilas y sí, te estamos hablando completamente en serio.

Muchos son los que han opinado sobre este nuevo tinte blanco que luce en el vello de esta zona, como hemos ido comentando a lo largo de estos días en Aruser@s, y ahora le toca el turno a Carmen Lomana, quien, como no podía ser de otra manera, no se ha cortado lo más mínimo a la hora de criticarla.

"Que digo yo que qué necesidad tiene Rosalía con lo famosa ya que es de hacer estas patochadas. Es que da como dentera", comenta la socialité en un programa de radio de la cadena COPE.

En el plató del programa de laSexta, María Moya defiende que la cantante es "una provocadora y siempre lo ha sido con la moda": "Lo lleva todo al extremo y esa es su personalidad". "A mí me parece mucho peor la dentadura de tiburón que lleva Heidi Klum", dice Alfonso Arús.

