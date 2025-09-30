Carmen Lomana publica por primera vez una foto con su novio, Antoni Gutiérrez

Carmen Lomana ha publica por primera vez una foto con Antoni Gutiérrez, su nuevo novio y expareja de Marta Chávarri.

"Sin decir que es novio, pero sí que es algo más que un amigo, Carmen Lomana ha publicado una fotografía junto a Antoni Gutiérrez, la expareja de Marta Chávarri", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

Por su parte, Tatiana Arús detalla que Lomana ha asegurado que "es una persona que le hace reír". Además, la colaboradora afirma que disfrutar de una cena ha subido más imágenes: "La tercera fotografía es una declaración de intenciones porque aparece de espaldas con la cremallera desabrochada".

Además, Alfonso Arús destaca que "la clave es en hacer reír": "Un hombre que te hace reír ya te tiene en el bote". Por su lado, Alba Gutiérrez asegura que lo que gusta a todas las mujeres es que el hombre "tenga manos bonitas y haga reír".

"Y que sea inteligente", puntualiza Rocío Cano en plató, donde Alfonso Arús responde tajante: "Eso está sobrevalorado". "No, la belleza es la que está sobrevalorada porque es algo efímero, que se va, pero la inteligencia y que te haga reír es muy importante", concluye la colaboradora.

