Rosalía sorprende con su cambio de estilo en la Semana de la Moda de París junto a Jenna Ortega

Rosalíaha acudido a la Semana de la Moda de Paríscon un cambio de estilo. La cantante española ha posado junto a Jenna Ortega, protagonista de la serie 'Miércoles'. "Rosalía lleva un look bastante más sobrio del que nos tiene acostumbrados", explica Tatiana Arús, que detalla que se trata de un look blanco que "pertenece a la nueva colección primavera-verano".

Por otro lado, Charlize Theron ha apostado por un look más rompedor con una cazadora de cuero combinado con unas bermudas. Por su parte, Johnny Depp ha sorprendido al aparecer en la Semana de la Moda de París tras nueve años sin ir. Además, el actor ha estado hablando con Brigitte Macron. "La que no se pierde una es la señora Macron, que siempre está con gente interesante", destaca Angie Cárdenas.

Por su lado, Cara Delevinge y Heidi Klum han acudido al desfile de Karl Lagerfeld. "Va cambiando de señora, hay varias Heidi Klum", destaca Alfonso Arús, que insiste en que "es otra señora".

