Ahora
Rosalía sorprende con su cambio de estilo junto a Jenna Ortega en la Semana de la Moda de París

Semana de la Moda de París

Rosalía sorprende con su cambio de estilo en la Semana de la Moda de París junto a Jenna Ortega

"Rosalía lleva un look más sobrio del que nos tiene acostumbrados", explica Tatiana Arús al ver a la cantante posando con Jenna Ortega, protagonista de 'Miércoles', en la Semana de la Moda de París.

Rosalíaha acudido a la Semana de la Moda de Paríscon un cambio de estilo. La cantante española ha posado junto a Jenna Ortega, protagonista de la serie 'Miércoles'. "Rosalía lleva un look bastante más sobrio del que nos tiene acostumbrados", explica Tatiana Arús, que detalla que se trata de un look blanco que "pertenece a la nueva colección primavera-verano".

Por otro lado, Charlize Theron ha apostado por un look más rompedor con una cazadora de cuero combinado con unas bermudas. Por su parte, Johnny Depp ha sorprendido al aparecer en la Semana de la Moda de París tras nueve años sin ir. Además, el actor ha estado hablando con Brigitte Macron. "La que no se pierde una es la señora Macron, que siempre está con gente interesante", destaca Angie Cárdenas.

Por su lado, Cara Delevinge y Heidi Klum han acudido al desfile de Karl Lagerfeld. "Va cambiando de señora, hay varias Heidi Klum", destaca Alfonso Arús, que insiste en que "es otra señora".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las 23 embarcaciones de la Flotilla aún sin interceptar mantienen el rumbo a Gaza: hay al menos 200 detenidos, entre ellos 30 españoles
  2. Blanda o dura, pero ocupación: Hamás estudia el plan de Trump para Gaza con dudas ante la falta de garantías de cumplimiento
  3. Pseudociencia contra derechos: el falso 'síndrome post aborto', un arma para estigmatizar
  4. Muere Jane Goodall a los 91 años, experta en primates y defensora de los animales
  5. Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl de Bad Bunny
  6. Detenido un maltratador gracias a una farmacia de Riotorto (Lugo) donde la víctima pidió ayuda: "Tenía mucho miedo"