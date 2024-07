Tras el revolucionario invento del hombre que fabricó un bote-heladería para repartir los helados de playa en playa que vimos en el plató de Aruser@s, llega la 'pizzeria flotante'. Alfonso Arús presenta al hombre que ha triunfado en las playas de Florida repartiendo pizza 'a domicilio'. En las imágenes vemos al chico en su bote, rodeado de banderas italianas y carteles en grande donde indica que vende pizza.

Visto lo visto, con helados y pizza, ya podemos respirar tranquilos si no nos ha dado tiempo de llevar todos los aperitivos que queríamos a la playa. "Está súper bien, porque si te apetece quedarte a comer a la playa y no te has traído nada y no quieres que te metan el palo en algunos chiringuitos, el pizzero a domicilio me parece ideal", asegura María Moya, que añade sorprendida que "antes pedíamos mojitos, y ahora con la pizza ya me conformo".