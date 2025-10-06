Una farmacéutica española alucina con que en EEUU la naloxona sea de venta libre: "Es chocante, pero te dice mucho de la situación que viven aquí"

La farmacéutica Elena Monje ha vaiajado a EEUU y cuenta en este vídeo viral cuáles son las cosas con las que ha alucinado en las farmacias de allí, desde el medicamento para revertir la sobredosis de fentanilo a los corticoides de venta libre.

Elena Monje, una de las farmacéuticas más virales de España, ha viajado a EEUU y ha hecho este vídeo del que se hace Aruser@s. Lo que más le ha sorprendido ha sido que la naloxona sea de venta libre en las farmacias. "Es el medicamento que se usa para revertir la sobredosis de opioides como el fentanilo", explica ella. "Es chocante, pero te dice mucho de la situación que viven aquí", reflexiona.

Otra diferencia enorme es la de la melatonina. "Hay comprimidos de 10 y 12 mg cuando en España, lo máximo permitido sin receta es de 1,99 mg", detalla. También le sorprendió que hubiera inhaladores infantiles con corticoides y sin receta para combatir las alergias, algo impensable aquí.

En el caso del paracetamol, sin embargo, ocurre lo contrario. Sus dosis consideradas "extrafuertes" son la mitad de las de aquí. Lo de la cantidad de antiácidos con forma de gominolas que hay en cualquiera de estos establecimientos nos daría para rellenar cuatro programas.

"Yo creo que esto es un cachondeo. Es la demostración de que la gente se inventa las dosis", comenta Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta.