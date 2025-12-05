Así es el vídeo de 'Villa & Ziko', el villancico viral de Estopa con toques tradicionales de Extremadura

Estopa protagoniza este anuncio de Aena en el que destaca la importancia de los aeropuertos por Navidad en su nuevo villancico: 'Villa & Ziko'.

Estopa celebra la Navidad en los aeropuertos en el nuevo anuncio de Aena, donde los hermanos Muñoz lanzan su nuevo villancico: 'Villa & Ziko'. Se trata de un villancico donde destacan, sobre todo, la importancia de los vuelos en época navideña.

Además, "destacan las tradiciones de Extremadura, que es de donde son oriundos sus padres", detalla Tatiana Arús, que enseña el nuevo villancico en el vídeo principal de esta noticia.

David Bustamante estrena el 'antivillancico' de esta Navidad

Por su parte, hace unas semanas David Bustamante estrenó el 'antivillancico' de esta Navidad en el que dice, según Alfonso Arús, "verdades como puños" con frases como: "No me gusta el mazapán, ya no quiero comer más ni aguantar cuñados en Navidad". Puedes verlo en este vídeo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.