Ahora
Una tiktoker pide a ChatGPT un ranking de los españoles más influyentes y el resultado desata el debate

Virales

Una tiktoker pide a ChatGPT un ranking de los españoles más influyentes y el resultado desata el debate

Cristina Calvo, una tiktoker, se ha vuelto viral tras pedirle a ChatGPT que elabore una lista con las personas más queridas de España y en Aruser@s han comentado el top 10.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el viral de Cristina Calvo, una joven que ha preguntado a ChatGPT quiénes son las 10 personas más queridas en España. En Aruser@s, debaten sobre la lista que mezcla deportistas, actores, músicos, streamers e incluso políticos.

A Cristina, por su parte, hay gente que no le encaja, famosos que considera que tienen buen puesto, hasta quien debería tener una posición más alta, como Rosalía, porque "es una reina".

  • 1 Rafa Nadal
  • 2 Iniesta
  • 3 David Bisbal
  • 4 Antonio Banderas
  • 5 Carmen Machi
  • 6 Karlos Arguiñano
  • 7 Mario Casas
  • 8 Rosalía
  • 9 Ibai Llanos
  • 10 Isabel Díaz Ayuso

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús quiere conocer en qué se basa la inteligencia artificial para hacer esta lista. "Por popularidad y por lo que haya ofrecido al país, incluso los años que llevas trabajando, como Arguiñano que lleva mucho tiempo con nosotros", expone Hans Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El subdirector de Emergencias declara que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45, pero no le dejaron enviarlo
  2. El CEO de Ribera Salud dimite como gestor del hospital público de Torrejón tras sus polémicos audios pidiendo alargar las listas de espera
  3. Enfado en las filas socialistas por la gestión del escándalo Salazar entre propuestas de acudir a la Fiscalía
  4. Salen a la luz imágenes inéditas de 'la isla de la pedofilia' de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos
  5. El conseller de Agricultura asegura que la peste porcina "casi seguro" ha entrado por "factor humano vía AP-7 o una vía de comunicación"
  6. Las urgencias de los hospitales españoles empiezan a colapsar por los contagios de la gripe