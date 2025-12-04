Una tiktoker pide a ChatGPT un ranking de los españoles más influyentes y el resultado desata el debate

Cristina Calvo, una tiktoker, se ha vuelto viral tras pedirle a ChatGPT que elabore una lista con las personas más queridas de España y en Aruser@s han comentado el top 10.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el viral de Cristina Calvo, una joven que ha preguntado a ChatGPT quiénes son las 10 personas más queridas en España. En Aruser@s, debaten sobre la lista que mezcla deportistas, actores, músicos, streamers e incluso políticos.

A Cristina, por su parte, hay gente que no le encaja, famosos que considera que tienen buen puesto, hasta quien debería tener una posición más alta, como Rosalía, porque "es una reina".

1 Rafa Nadal

Rafa Nadal 2 Iniesta

Iniesta 3 David Bisbal

David Bisbal 4 Antonio Banderas

Antonio Banderas 5 Carmen Machi

Carmen Machi 6 Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano 7 Mario Casas

Mario Casas 8 Rosalía

Rosalía 9 Ibai Llanos

Ibai Llanos 10 Isabel Díaz Ayuso

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús quiere conocer en qué se basa la inteligencia artificial para hacer esta lista. "Por popularidad y por lo que haya ofrecido al país, incluso los años que llevas trabajando, como Arguiñano que lleva mucho tiempo con nosotros", expone Hans Arús.

