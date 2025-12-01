Ahora
Richard Gere, Pastor Soler, David Bustamante... así han encendido las luces de Navidad los famosos en las ciudades españolas

Navidad

Richard Gere, Pastor Soler, David Bustamante... así han encendido las luces de Navidad los famosos en las ciudades españolas

Richard Gere ha encendido las luces de Navidad en Murcia, mientras que Pastor Soler ha hecho lo propio en Sevilla. Por su parte, David Bustamante ha sorprendido cantando en su pueblo, San Vicente de la Barquera.

Richard Gere se ha convertido en el gran protagonista del encendido navideño de Murcia. "Señoras y señores, Richard Gere, con nosotros", presentar al conocido actor, que aparece en el escenario gritando: "¡Hola, Murcia!". "¡Hola los chicos y chicas!", grita el actor.

Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas destaca que Richard Gere "cada vez se parece más a Josema Yuste". Por su parte, Tatiana Arús explica que "al cabo de cinco minutos del encendido sufrieron un apagón": Se fueron a negro".

Por otro lado, Alfonso Arús destaca que Pastora Soler ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la Navidad en Sevilla. "Nueve millones de bombillas que iluminaban esas 304 calles", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo la actuación de la cantante.

Por último, David Bustamante ha encendido las luces de la Navidad en San Vicente de la Barquera, su pueblo cántabro, cantando 'Dos hombres y un destino' desde el balcón del ayuntamiento.

