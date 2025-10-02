Ahora
David Muñoz (Estopa) confirma que estudiará Historia en la universidad: "Voy a hacer todo lo posible por ser uno más"

"Digo, 'a ver si lo puedo llevar con discreción', pero, evidentemente, no ha podido ser", asegura David Muñoz, cantante de Estopa, al confirmar que va a iniciar la carrera de Historia en la universidad.

David Muñoz ha confirmado que va a iniciar sus estudios en Historia en la universidad. "Digo, 'a ver si lo puedo llevar con discreción', pero, evidentemente, no ha podido ser", asegura el cantante, que destaca que su objetivo es ser uno más.

"Voy a hacer todo lo posible por ser uno más", asegura el artista, que afirma que los profesores ya le han avisado que será uno más y es lo que él busca.

