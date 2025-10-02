David Muñoz (Estopa) confirma que estudiará Historia en la universidad: "Voy a hacer todo lo posible por ser uno más"

"Digo, 'a ver si lo puedo llevar con discreción', pero, evidentemente, no ha podido ser", asegura David Muñoz, cantante de Estopa, al confirmar que va a iniciar la carrera de Historia en la universidad.

"Voy a hacer todo lo posible por ser uno más", asegura el artista, que afirma que los profesores ya le han avisado que será uno más y es lo que él busca.

Los Estopa, al descubierto

David y José (Estopa) contaron a Jordi Évole en Lo de Évole qué papel han jugado sus parejas en su etapa en la música: "Nuestras parejas son nuestra raíz, lo que nos agarra al suelo". Además, José reconoce que el hecho de haberlas conocido antes de hacerse famosos ha ayudado a que les hayan ayudado a mantener los pies en la tierra.

