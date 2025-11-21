David Bustamante estrena el 'antivillancico' de esta Navidad: así es su divertido vídeo en el que dice "verdades como puños"

David Bustamante ha estrenado el 'antivillancico' de esta Navidad en el que dice, según Alfonso Arús, "verdades como puños" con frases como: "No me gusta el mazapán, ya no quiero comer más ni aguantar cuñados en Navidad".

David Bustamante ha lanzado el 'antivillancico' de la mano de Wallapop. El cantante cántabro ha roto con los clichés habituales de estas tradicionales fiestas con una letra en la que, por ejemplo, afirma que no le gusta "el mazapán".

Con un divertido videoclip, que puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, David Bustamante canta vestido de rojo letras como: "No me gusta el mazapán, ya no quiero comer más ni aguantar cuñados en Navidad" u "Otra vez, las Campanadas que no logro entender, siempre me toca desmontar el Belén, las lucecitas en septiembre otra vez".

"Por fin me libraré de ese jersey que siempre ha sido un horror" o "Por fin celebraré la Navidad que a mí me venga mejor", destaca Bustamante en el vídeo. Tras escuchar el tema, desde el plató de Aruser@ aplauden al cantante, del que destacan que "dice verdades como puños". "Dice que cada uno es libre de vivir la Navidad como quiera", señala Tatiana Arús, que afirma que Bustamante dice verdades que a algunos les cuesta admitir.

