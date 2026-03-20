Alice Campello felicita a Álvaro Morata por el Día del Padre y él reacciona así

Alice Campello ha felicitado a Álvaro Morata por el Día del Padre compartiendo en su cuenta de Instagram una imagen del futbolista con sus hijos.

David Bustamante, Cayetano Rivera... muchos famosos han compartido en sus redes sociales imágenes junto a sus hijos para celebrar el Día del Padre. Es el caso de Alice Campello quien ha sorprendido y, a pesar de su separación, ha subido a su cuenta de Instagram una fotografía de Álvaro Morata con sus hijos.

El futbolista, por su parte, ha compartido en sus redes sociales la imagen agradeciendo a su expareja la felicitación.

La ruptura de Alice Campello y Álvaro Morata

Tras la confirmación de la nueva ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata, han sido los propios protagonistas los que han reaccionado a su distanciamiento con dos mensajes por separado en sus redes.

Primero, Alice Campello acudió sola a la boda de una de sus mejores amigas en Asturias, donde ha compartido imágenes del bonito día. Sin embargo, muchos señalaron la ausencia de Álvaro Morata y una seguidora, incluso, le escribió el siguiente comentario: "Morata NOT FOUND". Un comentario que no sentó bien a la empresaria, que le respondió tajante: "Independientemente de todo, antes de escribir este comentario inútil, controla si había partidos ayer... y oye, partido FOUND".

Por ello, Capello aseguró que aunque hubieran estado bien en la relación "Morata hubiera sido NOT FOUND" en la boda en cualquier caso ya que tenía un partido con su equipo. Por su parte, el futbolista ha compartido una fotografía de un lienzo en blanco con las palabras: todo pasa.

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