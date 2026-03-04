Cayetano Rivera da un paso más en su relación con Tamara Gorro: así aparecen con su hija, Lucía Rivera

Cayetano Rivera y Tamara Gorro siguen protagonizando imágenes más enamorados que nunca. Esta vez, junto a Lucía Rivera, con la que fueron a comer, demostrando la buena sintonía con la influencer.

Cayetano Rivera ha disfrutado de un cálido plan familiar con su nueva novia, Tamara Gorro, y su hija con Blanca Romero, Lucía Rivera. "Parece que poco a poco se va consolidando esa relación", asegura Tatiana Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia "las primeras imágenes en las que Tamara Gorro va a recoger a Lucía Rivera y luego recogen a Cayetano".

"Disfrutaron alguna comida en Madrid", añade la colaboradora, que enseña en el vídeo también las imágenes compartidas por el propio exmatador de toros, en las que aparece posando con su hija. Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas destaca que no entiendo que "Tamara Gorro intenta abrirse" en el camino y no salir en imagen con ellos: "Si han querido dar normalidad y les están fotografiando, que se ponga la familia junta y no cada uno por su lado".

"Es extraño porque Tamara Gorro siempre se ha prestado y es la primera que siempre da normalidad a todo", asegura Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús destaca "la buena relación" entre Tamara y Lucía, "que se reían en el coche esperando a Cayetano".

