Alice Campello sorprende en la Super Bowl con una boomer de 1.600 euros tras separarse de Álvaro Morata

Alice Campello y Álvaro Morata continúan con su separación. La modelo ha acudido a la Super Bowl, donde ha disfrutado del espectacular show de Bad Bunny.

Alice Campello no ha querido perderse la Super Bowl. En plenos rumores de divorcio con Álvaro Morata tras su reconciliación hace un año, la diseñadora ha acudido al esperado evento deportivo junto a un grupo de amigos.

"Dice que ha sido un auténtico privilegio y está abrumada por haber podido asistir", explica Tatiana Arús, que enseña el look viral de la modelo. Se trata de "un boomer que es tendencia y que cuesta 1600 euros", explica la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde, al ver las imágenes, Alfonso Arús confiesa que no le gusta nada el estadio donde se celebró la Super Bowl: "Está viejo".

Por su parte, Alice Campello ha compartido varias imágenes y vídeos del show con el siguiente texto: "Aunque no sea mi mundo, fue una oportunidad inolvidable. Gracias NFL por una experiencia única, tienes una fan más. Fue increíble y realmente me siento muy afortunada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.