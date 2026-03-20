Bustamante, Cristiano Ronaldo, Cayetano Rivera... así celebran los famosos con sus hijos el Día del Padre

Por el Día del Padre muchos famosos han querido compartir una imagen junto a sus hijos en redes sociales. Es el caso de David Bustamante o Cayetano Rivera, quien ha subido una foto junto a Lucía Rivera y su hijo con Eva González.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s cómo los famosos han celebrado el Día del Padre. Es el caso de Georgina Rodríguez, que ha felicitado a Cristiano Ronaldo con una fotografía del futbolista mirando al horizonte en la playa. "Feliz día al mejor papá, gracias por cuidarnos, guiarnos y llenarnos de amor cada día. Eres nuestra luz, que dios te proteja siempre", ha escrito la modelo junto a la imagen. Por su parte, el futbolista también ha subido una fotografía en sus redes. En su caso, se trata de una imagen con su padre, fallecido en 2005.

Por otro lado, Alice Campello, a pesar de su ruptura con Álvaro Morata, ha publicado una fotografía del futbolista con sus hijos. David Bustamante y su hija con Paula Echevarría, Daniela, también han compartido una imagen, al igual que Victoria Federica, que ha subido a sus redes una imagen con Jaime de Marichalar.

El alcalde de Madrid, José Martínez-Almeida, también ha celebrado su primer Día del Padre junto a su hijo. Por último, Cayetano Rivera ha publicado una imagen junto a sus dos hijos con el título "Mi universo".

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